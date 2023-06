24.06.2023 10:45 Streit eskaliert: Teenager (17) geht mit Schlagstock auf Gleichaltrigen los!

Ein Streit in Halle ist am Freitagabend in einer handfesten Auseinandersetzung eskaliert.

Von Eric Mittmann

Halle (Saale) - Ein Streit in Halle ist am Freitagabend in einer handfesten Auseinandersetzung eskaliert. Die Polizei konnte den 17-Jährigen kurz darauf in der Nähe des Tatorts stellen. (Symbolbild) © heiko119/123rf Wie die Polizei mitteilte, waren zwei 17-Jährige auf einem Bolzplatz an der Roßlauer Straße verbal aneinandergeraten. Dabei soll einer der beiden plötzlich einen Teleskopschläger gezückt haben und damit auf seinen Kontrahenten losgegangen sein! Ein 18-Jähriger bemerkte die Attacke und wollte dem Opfer helfen, doch auch er wurde von dem 17-Jährigen angegriffen. Polizeimeldungen Mann geht in der Pfalz mit Riesen-Messern auf mehrere Autofahrer los! Sowohl Opfer als auch Helfer wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Den Angreifer konnte die Polizei kurz darauf in der Nähe des Tatorts stellen. Gegen ihn ermittelt nun die Kripo wegen gefährlicher Körperverletzung.

Titelfoto: heiko119/123rf