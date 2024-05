20.05.2024 10:59 Streit im Straßenverkehr eskaliert: Senior überfährt Mann mit Wohnmobil!

In einem Streit im Straßenverkehr hat ein Wohnmobilfahrer in Oberbayern am Sonntag einen anderen Mann überfahren und dadurch schwer verletzt.

Aschau im Chiemgau - Ein Streit im Straßenverkehr in Bayern ist in einer brutalen Attacke geendet: Ein Wohnmobilfahrer überfuhr einen anderen Mann und verletzte ihn dadurch schwer. Der 49-Jährige wurde bei der Attacke schwer verletzt. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa Zuvor habe sich der 49 Jahre alte Autofahrer über die Fahrweise des 72-Jährigen in dem Wohnmobil beschwert, teilte die Polizei am Montag mit. Auf der Staatsstraße 2093 hinter dem Ortsausgang von Aschau im Chiemgau soll der Autofahrer das Wohnmobil dann am Sonntag gegen 9 Uhr überholt und vor dem Wohnmobil abrupt angehalten haben. Der 49-Jährige stieg den Angaben zufolge aus seinem Wagen aus sein und soll versucht haben, die Tür des Wohnmobils zu öffnen. Polizeimeldungen Chlorgasalarm im Playmobil Fun-Park: Messungen bestätigen Gasaustritt nicht Plötzlich sei dann der 72-Jährige mit seinem Wohnmobil wieder losgefahren, wodurch der Autofahrer gestürzt sei. Das Wohnmobil sei dann über die Beine des Mannes und anschließend davongefahren. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte 49-Jährige in ein Krankenhaus geflogen. Nach Angaben der Polizei besteht aber keine Lebensgefahr für den Mann. Der Senior habe sich kurze Zeit später bei der Polizei selbst gestellt, hieß es weiter. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa