Streit eskaliert: Obdachloser mit Flasche brutal attackiert und schwer verletzt

Bonn - Brutale Tat in der früheren Bundeshauptstadt: Ein 30-jähriger Mann soll einen Obdachlosen (27) am Freitag (9. Februar) mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen und ihn dadurch erheblich verletzt haben.

Wie die Bonner Polizei am Sonntag mitteilte, erließ ein Haftrichter auf Antrag der örtlichen Staatsanwaltschaft tags zuvor einen Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Täter.

Die Männer, die wohl beide der Wohnungslosen-Szene angehören, sollen laut Angaben der Beamten gegen 10.10 Uhr in der Maximilianpassage am Bonner Hauptbahnhof in Streit geraten sein.

Per Rettungswagen wurde das 27-jährige Opfer nach der Flaschen-Attacke zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Sein Kontrahent war in der Vergangenheit schon häufiger wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten, wie die Polizei weiter bekannt gab.