30.08.2024 09:17 Streit in Flüchtlingsunterkunft eskaliert: 19-Jähriger mit Messer verletzt

Von Florian Fischer

Neuss - In einer Flüchtlingsunterkunft in Neuss ist es am gestrigen Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der eine Person verletzt wurde. Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft wurde ein 19-jähriger Mann verletzt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa Nach Angaben der Polizei kam es gegen 20.45 Uhr zu einem Streit zwischen einem 19-jährigen Iraner, der in dem Heim untergebracht ist, und einem 32-jährigen Iraner. Der 32-jährige aus Gangelt ging dabei mit einem Messer auf den Teenager los und verletzte ihn damit am Oberkörper. Die oberflächlichen, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mussten anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Polizeimeldungen Drei Menschen sterben bei Kiosk-Explosion: Jetzt ist klar, wer der Brandstifter war Der Tatverdächtige machte sich zunächst aus dem Staub, stellte sich gegen 0 Uhr aber selbstständig auf einer Polizeiwache, wo er dann auch festgenommen wurde. Nach ersten Erkenntnissen haben sich die beiden Iraner gekannt. Weiter Personen waren an der Auseinandersetzung nicht beteiligt. Zudem bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteiligte durch den zunächst geflüchteten Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Streit hat das Kriminalkommissariat 22 in Neuss übernommen.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa