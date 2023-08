04.08.2023 14:06 Streit in Flüchtlingsunterkunft: Zwei Männer verletzen sich mit Gegenständen

Die Polizei musste am Donnerstagabend an die Flüchtlingsunterkunft in Obermehler (Unstrut-Hainich-Kreis) ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Obermehler - Die Polizei musste am Donnerstagabend an die Flüchtlingsunterkunft in Obermehler (Unstrut-Hainich-Kreis) ausrücken. Die Polizei wurde wegen eines Streits zur Flüchtlingsunterkunft nach Obermehler gerufen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Dort waren gegen 19.20 Uhr zwei Männer aneinandergeraten, teilten die Beamten mit. Der 31-Jährige sowie der 32-Jährige hatten jeweils Gegenstände dabei, um den Gegenüber Schaden zuzufügen. Laut Polizeiangaben wurde der jüngere der beiden Streithähne durch einen Schlüssel am Rücken und Arm verletzt. Der 32-Jährige trug ebenfalls leichte Blessuren davon, heißt es. Polizeimeldungen Tötungsdelikt in Ehingen: Tatverdächtiger festgenommen! Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Vor Ort im Einsatz war die Kriminalpolizei Nordhausen.

