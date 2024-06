Streit in Guben endet für Mädchen tödlich: Daran starb sie

Guben - Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Guben (Landkreis Spree-Neiße) liegt der Obduktionsbericht vor und der mutmaßliche Täter schweigt.

Die Polizei wurde am Freitag zu einer Auseinandersetzung vor einem Mehrfamilienhaus gerufen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Cottbus am Mittwoch stehe fest, dass die Jugendliche an einer Schnittwunde im Halsbereich verblutete.

Der 44-jährige Tatverdächtiger kam am Samstag vor einen Haftrichter. Das Amtsgericht in Cottbus folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete eine Untersuchungshaft wegen des Tatverdachts des Totschlags an, wie die Polizei mitteilte.

Der 44-jährige Deutsche kam anschließend in den Knast.



Angehörige des Opfers und beteiligte Einsatzkräfte wurden vor Ort von Notfallseelsorgern betreut und sind weiterhin in Behandlung.

Die Ermittlungen zu den Tatumständen und Hintergründen dauern weiter an.