Streit in Not-Unterkunft eskaliert: Mann zückt Machete, dann wird es brutal

Gummersbach - In Gummersbach im Oberbergischen Kreis ist ein Streit zwischen zwei Männern (36 und 56 Jahre) derart eskaliert, dass der Ältere der beiden schwer verletzt im Krankenhaus landete.

Die Polizei nahm den 36-Jährigen vorläufig fest. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Laut einem Sprecher der Polizei waren die beiden Kontrahenten in der Nacht zu Freitag in einer Notunterkunft im Gummersbacher Stadtteil Rospe zunächst in einen verbalen Streit geraten.

Die Auseinandersetzung schaukelte sich dann derart hoch, dass der 56-Jährige plötzlich eine Machete gezückt haben soll, mit der er seinen Kontrahenten bedrohte.

Der 36-Jährige habe dem Mann die Waffe daraufhin aus der Hand geschlagen, ehe er auf sein Gegenüber losging und auf den 56-Jährigen einschlug, wobei dieser neben mehreren Knochenbrüchen auch Schnittverletzungen erlitt.

Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie es hieß.

Die hinzugezogene Polizei nahm den 36-Jährigen vorläufig fest. "Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben", erklärte der Sprecher.