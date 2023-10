23.10.2023 06:24 Streit in NRW-Wohnung eskaliert: Mann (30) stirbt, Mordkommission ermittelt

Ein Streit in einer Wohnung in Tönisvorst hatte für einen 30-jährigen Mann in der Nacht auf Sonntag tödliche Folgen, eine Mordkommission ermittelt.

Von Nicole Reich

Tönisvorst – Bluttat im Kreis Viersen! In einer Wohnung in Tönisvorst ist ein 30-jähriger Mann bei einem Streit tödlich verletzt worden. Eine Mordkommission ermittelt im Kreis Viersen, nachdem ein Streit in einer Wohnung tödliche Folgen hatte. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach führten Verletzungen mit einem Messer zum Todes des 30-Jährigen. Demnach ist ein zweiter Mann (56), der sich zum Tatzeitpunkt am gestrigen Sonntag gegen 2.25 Uhr mit dem 30-Jährigen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Sankt Tönis aufhielt, dringend tatverdächtig. Der 56-Jährige soll im Streit auf den jüngeren Mann eingestochen haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Zu den Hintergründen der Tat wollten die Beamten bislang aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details preisgeben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

