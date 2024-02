10.02.2024 16:43 Streit vor Disco in Würzburg eskaliert, dann wird geschossen

Am frühen Morgen des heutigen Samstags eskalierte ein Streit vor einer Disco in Würzburg, dabei wurde geschossen! Die Polizei in Unterfranken sucht Zeugen.

Von Florian Gürtler

Würzburg - Ein Streit vor einer Diskothek eskalierte, ein Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Kriminalpolizei in Würzburg fahndet deshalb nach einem Mann mit osteuropäischem Akzent. Bei einer Reizgas-Attacke vor einer Disco in Würzburg wurden drei junge Männer verletzt, einer von ihnen musste hinterher zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags gegen 4.45 Uhr vor einem Club in der Veitshöchheimer Straße in Würzburg, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Ob es sich dabei um die Disco "Zauberberg" oder die Diskothek "Das Boot" handelte, wurde jedoch nicht präzisiert. Demnach gerieten drei Männer im Alter von 19 bis 20 Jahren mit dem späteren Täter aus noch ungeklärter Ursache in Streit. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung zog der Unbekannte eine Schreckschuss-Pistole, mit der er Reizgas in Richtung des Trios verschoss. Unmittelbar danach floh der Schütze zu Fuß in unbekannte Richtung. Polizeimeldungen Polo kracht in Polizeiauto: Beamte unter Schock! Die drei jungen Männer werden durch die Gas-Attacke alle leicht verletzt. Einer von ihnen musste hinterher vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei in Würzburg nimmt den Angriff sehr ernst und fahndet nach dem Täter. Reizgas-Attacke vor Disco: Die Kripo Würzburg fahndet und sucht Zeugen Die Kriminalpolizei in Würzburg fahndet nach einem Mann mit osteuropäischem Akzent. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Zu dem Gesuchten liegt diese Beschreibung vor:

zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß

von athletischer Statur

kurze, dunkle Haare, an den Seiten rasiert

Bart um die Lippen

leicht abstehende Ohren. Am frühen Samstagmorgen war der Mann mit einer blauen Jenas und einem schwarzen Pullover mit aufgedrucktem rotem Emblem unterwegs. Polizeimeldungen Autofahrer sieht Polizeistreife und weiß genau, dass er besser nicht anhalten sollte Ferner heißt es, der Gesuchte habe eine "helle Hautfarbe", auch soll er "Deutsch mit leicht osteuropäischem Akzent" gesprochen haben. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können oder die Reizgas-Attacke beobachtet haben, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 09314571732 mit den Beamten in Verbindung setzen.

Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler