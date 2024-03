Streit zwischen Jugendlichen eskaliert - 18-Jähriger sticht mit Schraubenzieher auf Teenager ein

Solingen - Bei einer Gewalteskalation zweier Jugendgruppen sind in Solingen vier Menschen verletzt worden. Ein 17-Jähriger schwebt sogar in Lebensgefahr.

Die Polizei hat den 18-jährigen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa

Ein 18-Jähriger habe dem Jugendlichen mit einem Schraubenzieher dreimal in den Rücken gestochen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Wuppertal. Der 17-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde notoperiert.

Der 18-jährige Verdächtige kam wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Die Kontrahenten seien mit Faustschlägen, Tritten und Schlagwaffen aufeinander losgegangen. Ein 16-Jähriger und zwei 17-Jährige erlitten ebenfalls Verletzungen.

Worum es bei dem Streit ging, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kontrahenten hätten sich gekannt.