Streit zwischen Männern eskaliert: Schreckschuss-Pistole abgefeuert!

Steinheim am Albuch - Bei einem Streit zwischen zwei Männern im schwäbischen Steinheim am Albuch soll ein 35-Jähriger mit einer Schreckschusspistole gefeuert haben.

Am Tatort in der Königsbronner Straße suchte die Polizei am Samstagabend nach Patronenhülsen. © Marius Bulling/dpa

Die Polizei war am Samstagabend gegen 20 Uhr in die Gemeinde im Landkreis Heidenheim ausgerückt. Es habe sich mindestens ein Schuss gelöst, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit.

Um den Schützen zu überwältigen, sei er vom Onkel des 32 Jahre alten Kontrahenten mit einem Auto angefahren worden.

Die beiden Männer und der Onkel wurden den Angaben nach leicht verletzt - nicht aber durch Schussverletzungen. Alle drei wurden vorübergehend festgenommen, kamen aber wieder auf freien Fuß.

Den Ermittlern zufolge war die Schreckschusspistole womöglich so umgebaut, dass sie zum Verschießen von Projektilen geeignet war. Die Waffe wurde von den Beamten sichergestellt und sollte genauer untersucht werden.