Strenger Geruch aus Wohnung: Polizei macht grausige Entdeckung

Bergheim - Polizisten haben im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Leiche einer Frau in einer Wohnung entdeckt.

Die Polizei sicherte in der Wohnung zahlreiche Spuren. © vifogra / Friedrich

Wie die Polizei mitteilte, ging am Donnerstagabend die Meldung über die starke Geruchsbelästigung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bergheim ein.

Weil deren Bewohnerin von ihren Nachbarn seit Längerem nicht mehr gesehen worden war, entschieden sich die Beamten, die Wohnung gewaltsam zu öffnen.

Ihr schlimmer Verdacht bestätigte sich: In der Wohnung lag eine Tote. Nach derzeitigem Stand der Kriminalpolizei Ingolstadt wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um die Leiche der 54-jährigen Bewohnerin handelt.

Ihre genauen Todesumstände sind noch unklar. Eine Obduktion am Institut für Rechtsmedizin der LMU München soll Aufschluss geben.