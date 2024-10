Reisende sehen alles mit an: Mann erleidet Stromschlag im ICE

Dortmund (NRW) - Ein Reisender (31) hat in einem Schnellzug offenbar Verletzungen durch einen Stromschlag erlitten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus im nordrhein-westfälischen Dortmund gebracht. Die Polizei nahm unterdessen Ermittlungen auf.

Der 31-Jährige war mit dem ICE von Hamburg Richtung München unterwegs, als es in Höhe Dortmund zu dem Zwischenfall kam. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Sonntag schilderte, war der 31-Jährige aus Kiel am vergangenen Freitagmorgen (11. Oktober) in einem ICE von Hamburg nach München unterwegs, als es gegen 9.40 Uhr zu dem Zwischenfall an Bord kam.

Demnach hatte der Reisende laut Zeugenaussagen kurz vor Einfahrt in den Hauptbahnhof Dortmund in eine Steckdose gegriffen, die sich zwischen zwei Sitzplätzen befand, und dabei einen Schlag im ganzen Körper verspürt.

"Mitreisende seien sofort auf die Situation aufmerksam geworden und verständigten das Zugpersonal", schilderte der Sprecher.

Ein Arzt, der ebenfalls in dem Zug gereist war, habe sich sofort um den 31-Jährigen gekümmert und unverzüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, berichteten die Zeugen der Polizei.

Wenig später wurde der Mann dann von hinzu alarmierten Rettungskräften weiter versorgt und mit Schmerzen in der Brust in eine Klinik gebracht.