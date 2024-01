02.01.2024 07:41 Täter droht mit "Abstechen": Überfall auf Tankstelle in Heppenheim

Am Abend des Neujahrstags kam es zu einem Überfall auf die Jet-Tankstelle in der Darmstädter Straße in Heppenheim, die Polizei fahndet nach einem jungen Mann.

Von Florian Gürtler

Heppenheim - Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im südhessischen Heppenheim fahndet die Polizei intensiv nach einem jungen Mann mit athletischer Statur. Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Heppenheim entkam der Täter mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. (Symbolbild) © Montage:123RF/kwangmoo, dpa/Boris Roessler Der Täter betrat am Abend des gestrigen Neujahrstages gegen 21.15 Uhr die Jet-Tankstelle in der Darmstädter Straße, wie die Polizei mitteilte. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt nur ein 31 Jahre alter Mitarbeiter der Tankstelle. Lautstark forderte der Räuber den 31-Jährigen zur Herausgabe von Geld auf. "Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte der Täter an, den Angestellten abstechen zu wollen, sollte dieser kein Bargeld aushändigen", fügte ein Polizeisprecher hinzu. Ob der Kriminelle wirklich ein Messer oder eine andere Stichwaffe bei sich hatte, ist unklar. Während er die Drohung aussprach, hielt der Mann seine Hand durchgehend in einer Jackentasche verborgen, "offenbar um das Mitführen einer Tatwaffe anzudeuten", wie der Sprecher erklärte. Der Tankstellenmitarbeiter kam der Aufforderung nach und übergab Bargeld in noch unbekannter Höhe an den Räuber, der mit seiner Beute in Richtung der Heppenheimer Innenstadt floh. Fahndung der Polizei nach Raubüberfall in Heppenheim am Neujahrstag Die Fahndung nach dem Tankstellen-Räuber dauert an: Zeugen sollen sich bitte an die Polizei in Heppenheim wenden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Die alarmierte Polizei leitete schon kurz nach dem Überfall in der Kreisstadt des südhessischen Landkreises Bergstraße eine Fahndung nach dem Täter ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach dem Mann dauert an, er wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 Jahre alt

von schlanker, athletischer Statur

dunkle Daunenjacke, graue Hose und weiße Schuhe. Zudem soll der Räuber ein "südländisches Erscheinungsbild" haben, ergänzte der Polizeisprecher. Hinweise auf den Gesuchten nimmt die Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252705555 entgegen.

