Täter jagen Geldautomat in die Luft, doch Obdachloser liegt im Vorraum!

Arnsberg - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in Arnsberg (Hochsauerlandkreis) gesprengt. Ein Obdachloser kam mit dem Schrecken davon.

Derzeit wird geprüft, ob durch die Geldautomatensprengung Schäden an dem Gebäude entstanden sind. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen berichtete, hatten die Panzerknacker in den frühen Morgenstunden in einer Bankfiliale an der Hauptstraße im Arnsberger Stadtteil Neheim zugeschlagen.

Nach Informationen des WDR schlief ein Obdachloser zu diesem Zeitpunkt im Vorraum des Geldinstituts im Sauerland, blieb glücklicherweise aber unverletzt.

Zuerst war man davon ausgegangen, dass der Mann leichte Verletzungen davongetragen hatte.

Die beiden Täter sollen ersten Erkenntnissen zufolge Geld erbeutet haben und anschließend in einem dunklen Wagen vom Tatort geflüchtet sein. Wie hoch ihre Beute war, blieb zunächst unklar.

Etwaige Gebäudeschäden am betroffenen Geldinstitut würden aktuell geprüft, wie es weiter hieß.