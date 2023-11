Tags im Museum: Gäste jagen Räuber die Beute ab

Der Dieb wollte im Kulturhistorischen Museum in Görlitz zuschlagen. © imago images/Joko

Ein Besucher des Barockhauses des Kulturhistorischen Museums an der Neißstraße in Görlitz täuschte am Sonntagnachmittag im Museums-Shop den Kauf einer Ansichtskarte vor.

"An der Kasse angekommen, packte er jedoch eine transparente Spendenbox, riss diese aus der Verankerung und versuchte, damit zu flüchten", so Polizeisprecher Sven Möller (34).

Offenbar hatte er nicht damit gerechnet, dass zwei Zeugen sogleich die Verfolgung aufnahmen. Der Dieb ließ daraufhin das Diebesgut fallen und setzte seine Flucht fort.