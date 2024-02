Tataufnahmen veröffentlicht: Polizei fahndet nach diesem Kriminellen!

Fritzlar - Albtraum für Bankkunden! In einer Filiale in Fritzlar wurde einer Person die EC-Karte entwendet und anschließend an mehreren Orten im Raum Hessen , rund um Hannover und sogar in Osteuropa verwendet. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach dem Täter.

Am 29. November 2023 beklaute der links stehende Täter den am Bankautomat befindlichen Mann, um dessen EC-Karte. © Polizei Homberg

Einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder zufolge ereignete sich der eigentliche Diebstahl der EC-Karte bereits am 29. November vergangenen Jahres.



Der bislang noch unbekannte Mann spähte in einer Bankfiliale am Marktplatz in Fritzlar sein Tatopfer aus und klaute ihm anschließend die Geldkarte.

Wie genau er bei seinem Diebstahl dem Geschädigten die Karte abluchste, ist nicht übermittelt.

In der Folge kam es zu mehreren Einkäufen sowie Bargeldauszahlung an Automaten im Raum Fritzlar, Kassel, Hannover sowie in Osteuropa.

Insgesamt 50 Transaktionen wurden durchgeführt, bei denen letztlich ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich entstand. Erst am 6. Dezember 2023 wurde die geklaute EC-Karte schließlich bei einem Abhebungsversuch an einem Geldautomaten in Polen eingezogen.

Bei seiner ursprünglichen Tat in Fritzlar wurde der Täter von Videokameras gefilmt, deren Bildmaterial nach einem Beschluss des Amtsgerichts Kassel jetzt zum Zwecke einer Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden darf.