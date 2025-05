Mutter von drei Kindern erschossen: Polizei schnappt Verdächtigen

Alles in Kürze

In einem Augsburger Kriminalfall konnte die Polizei einen Erfolg verbuchen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die dreifache Mutter war am 19. Mai im Augsburger Stadtteil Haunstetten in einer Doppelhaushälfte in der Martinistraße erschossen worden.

Am Mittwochabend gab es dann bei einem Großeinsatz einen Erfolg für die Polizei zu verbuchen. Bei dem Festgenommenen handele sich um einen 29-jährigen Bekannten der Frau, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit.

Er sei einer der drei Männer, die zuvor festgenommen wurden, aber wieder freigelassen werden mussten.

Der Tatverdacht habe sich inzwischen gegen den 29-Jährigen erhärtet, er sitzt jetzt in U-Haft. Der Mann sei nicht der leibliche Vater der Kinder, so die Polizei am Freitag.