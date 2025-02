14.02.2025 15:07 1.131 Tatverdächtiger nach Einbruch in Grundschule in Untersuchungshaft

Nachdem am vergangenen Wochenende in die Grundschule Karl Marx in Plauen eingebrochen wurde, konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden.

Von Sarah Fuchs

Plauen - Am vergangenen Wochenende wurde in die Grundschule Karl Marx in Plauen (Vogtland) eingebrochen. Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei einen Tatverdächtigen stellen. Ein Fenster wurde eingeworfen, ein anderes gewaltsam aufgehebelt. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/huettenhoelscher, 123rf/animaflorapicsstock Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde in der Grundschule in der Forststraße ein Fenster eingeworfen und ein weiteres Fenster gewaltsam aufgehebelt. Nachdem sich die unbekannten Täter widerrechtlich Zutritt in das Gebäude verschafft hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und klauten diverse Gegenstände im Wert von etwa 1800 Euro. Wie die Polizei mitteilte, hinterließen die Täter einen hohen Sachschaden. Aktuell wird er auf etwa 5000 Euro geschätzt. Mithilfe eines Zeugenhinweises konnte die Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungshandlungen zur Ermittlung eines 24-jährigen Deutschen durchführen - mit Erfolg. Bei einer Durchsuchungsmaßnahme leistete der Tatverdächtige jedoch erst Widerstand, wobei sich ein Polizist verletzte und in ärztliche Behandlung begeben musste. Anschließend konnte das Diebesgut aus der Schule jedoch gefunden und sichergestellt werden. Der 24-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

