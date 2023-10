Tausende Euro Schaden! Diebe haben es auf BMWs abgesehen

Burg - Im Landkreis Jerichower Land hatten es Autodiebe am vergangenen Wochenende auf Equipment aus dem Inneren von Kleinwagen abgesehen und dabei nur eine konkrete Marke im Visier.

Die Polizei ermittelt, nachdem mehrere BMW in Burg beklaut wurden. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Zum ersten Vorfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Wilhelm-Kuhr-Straße in Burg bei Magdeburg: Unbekannte Diebe brachen die Seitenscheibe eines geparkten BMW 435i auf und klauten den Bordcomputer, das Lenkrad sowie eine Musikbox.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, entstand allein dadurch Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Doch bei einem Autoeinbruch sollte es nicht bleiben. Zwischen Samstag, 22.30 Uhr und Sonntag 19 Uhr brachen die Gauner außerdem einen BMW im Windmühlenweg auf, hier klauten sie das Lenkrad inklusive Airbag. Der Sachschaden beläuft sich auch in diesem Fall auf tausende Euro.

In beiden Fällen hatten es die Diebe auf BMWs der 3er-Reihe abgesehen. Trotzdem wird derzeit geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Delikten besteht.