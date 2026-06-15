Teddy auf Abwegen: Meterhoher Plüsch-Bär löst Polizeieinsatz aus

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Mehrere Spaziergänger entdeckten einen großen Plüschbären am Sonntagabend in einem Baum in Traunstein und verständigten die Beamten.

Von Marcel Gnauck

Traunstein - Ein rund ein Meter großer Teddybär hat in Traunstein einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Spaziergänger entdeckten das große Plüschtier am Sonntagabend in einem Baum und verständigten die Beamten.

Die Polizei vermutet hinter der Teddy-Aktion einen Streich. (Symbolfoto)
Die Polizei vermutet hinter der Teddy-Aktion einen Streich. (Symbolfoto)  © Sven Hoppe/dpa

Nach Einschätzung der Ermittler wurde der Teddy vermutlich von Jugendlichen als Streich in dem Wald platziert.

Das Stofftier wird auf der Dienststelle verwahrt und kann von seinen Besitzern abgeholt werden.

Der ungewöhnliche Fund war jedoch nicht der einzige tierische Einsatz für die Polizei am Wochenende.

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Die Beamten rückten den Angaben nach auch wegen eines verletzten Graureihers aus und organisierten für ihn einen Platz in einer Vogelauffangstation. Dort wird das Tier nun versorgt.

Außerdem bekam es die Polizei mit zwei Kühen zu tun, die auf der B305 unterwegs waren. Gemeinsam mit dem Besitzer seien die Tiere eingefangen worden, hieß es.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa (Symbolfoto)

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