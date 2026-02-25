Teenie-Flucht vor Polizei: Erst im Sportwagen, dann zu Fuß – ohne Erfolg

Dachau - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist in Oberbayern vor der Polizei davongerast und schließlich zu Fuß geflüchtet. Eine Polizeistreife war am Dienstag in einem Gewerbegebiet in Dachau auf einen lauten Sportwagen aufmerksam geworden.

Den Polizeibeamten ist der 500 PS starke Sportwagen aufgefallen. Kurz darauf begann die Verfolgungsjagd. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Fahrer sei daraufhin mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet und habe dabei "waghalsig" mehrere andere Fahrzeuge überholt, hieß es.

Wenig später fanden die Beamten den Wagen mit offenen Türen vor. Der 19-Jährige habe das Auto stehen gelassen und versucht, zu Fuß zu fliehen.

Er sei von den Polizisten eingeholt worden und habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Im Anschluss stellte sich heraus, dass der Sportwagen nicht zugelassen war: Der Fahrer hatte vor der Fahrt die Kennzeichen eines anderen Wagens an sein Auto geschraubt, wie die Polizei mitteilte.

Der mehr als 500 PS starke Wagen sei beschlagnahmt worden. Wie der Mann an das Auto kam und woher die Kennzeichen stammten, war vorerst nicht bekannt.