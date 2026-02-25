Teenie-Flucht vor Polizei: Erst im Sportwagen, dann zu Fuß – ohne Erfolg
Von Franziska Groll
Dachau - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist in Oberbayern vor der Polizei davongerast und schließlich zu Fuß geflüchtet. Eine Polizeistreife war am Dienstag in einem Gewerbegebiet in Dachau auf einen lauten Sportwagen aufmerksam geworden.
Der Fahrer sei daraufhin mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet und habe dabei "waghalsig" mehrere andere Fahrzeuge überholt, hieß es.
Wenig später fanden die Beamten den Wagen mit offenen Türen vor. Der 19-Jährige habe das Auto stehen gelassen und versucht, zu Fuß zu fliehen.
Er sei von den Polizisten eingeholt worden und habe sich widerstandslos festnehmen lassen.
Im Anschluss stellte sich heraus, dass der Sportwagen nicht zugelassen war: Der Fahrer hatte vor der Fahrt die Kennzeichen eines anderen Wagens an sein Auto geschraubt, wie die Polizei mitteilte.
Der mehr als 500 PS starke Wagen sei beschlagnahmt worden. Wie der Mann an das Auto kam und woher die Kennzeichen stammten, war vorerst nicht bekannt.
Ist der Lappen jetzt dauerhaft weg?
Gegen den Fahrer selbst war bereits zuvor ein mehrmonatiges Fahrverbot verhängt worden. Ob der junge Mann seinen Führerschein zurückbekommt, ist laut einem Polizeisprecher noch unklar.
Gegen den 19-Jährigen werde unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahren trotz Fahrverbots und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.
Ob er sich auch für ein verbotenes Rennen verantworten müsse, wird laut dem Sprecher noch ermittelt. Tests auf Alkohol- und Drogenkonsum waren den Angaben zufolge negativ.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa