Audi-Fahrer flüchtet nach Crash: Kennzeichen waren gestohlen
Erfurt - In der Mittelhäuser Straße in Erfurt ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.
Ein 27-jähriger Opel-Fahrer war laut Polizei in Richtung Mainzer Straße unterwegs und wollte nach rechts auf das Gelände einer Waschanlage abbiegen.
Ein entgegenkommender Audi-Fahrer bog unmittelbar nach dem Passieren des Opel plötzlich ebenfalls nach links in Richtung Waschanlage ab.
Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, beschädigte einen Zaun und stieß anschließend mit dem Opel zusammen. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt.
An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 7000 Euro, am Audi etwa 5000 Euro.
Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und verlor dabei sein vorderes Kennzeichen. Im Rahmen der Fahndung entdeckten Polizeibeamte den verschlossenen Audi wenig später auf einem Parkplatz in der Vilniuser Straße. Die angebrachten Kennzeichen waren bereits am Vortag als gestohlen gemeldet worden. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt.
Die Polizei ermittelt unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung, Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa