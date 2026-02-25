Audi-Fahrer flüchtet nach Crash: Kennzeichen waren gestohlen

Erfurt - In der Mittelhäuser Straße in Erfurt ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach einem Unfall in der Mittelhäuser Straße flüchtete ein Audi-Fahrer, das beschädigte Fahrzeug wurde später sichergestellt. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Ein 27-jähriger Opel-Fahrer war laut Polizei in Richtung Mainzer Straße unterwegs und wollte nach rechts auf das Gelände einer Waschanlage abbiegen.

Ein entgegenkommender Audi-Fahrer bog unmittelbar nach dem Passieren des Opel plötzlich ebenfalls nach links in Richtung Waschanlage ab.

Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, beschädigte einen Zaun und stieß anschließend mit dem Opel zusammen. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt.

An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 7000 Euro, am Audi etwa 5000 Euro.