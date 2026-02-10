Teenager verabredet sich zum Prügeln, plötzlich wird er überrascht und angeschossen

Monheim am Rhein - Bei einem eskalierten Streit ist am Montag ein 19-Jähriger durch einen plötzlich abgegebenen Schuss verletzt worden. Vom Täter und seinen Freunden fehlt bislang noch jede Spur.

Der 19-Jährige hatte sich an den Tischtennisplatten auf der Brandenburger Allee verabredet. © Patrick Schüller

Der Polizei zufolge habe sich der Teenager im Vorfeld mit zwei Bekannten verabredet, um privaten Zoff zu klären.

Stattdessen erschienen gegen 18 Uhr allerdings fünf bis sechs Personen, die den 19-Jährigen attackiert haben sollen.

Kurz darauf soll aus dem Nichts ein Schuss auf den jungen Mann abgegeben worden sein, der sich daraufhin in der Nähe zu Angehörigen retten konnte.

Im Rahmen der Ermittlungen sind im Anschluss die zwei Wohnungen der verdächtigen (19, 37) Deutsch-Marokkaner unter die Lupe genommen worden. Allerdings konnten weder die beiden Männer noch eine Tatwaffe gefunden und sichergestellt werden.