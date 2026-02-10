Spaziergänger entdeckt abgetrennte Schafsköpfe im Wald: Wer kann helfen?

Bremervörde - Ein Mann war vergangenen Sonntag im Wald im Kreis Rotenburg (Wümme) unterwegs. Doch der Spaziergang endete für ihn mit einem Schockmoment.

Ein Spaziergänger hat drei abgetrennte Schafsköpfe im Wald gefunden. © Polizeiinspektion Rotenburg

Hinter dem Schwimmbad in der Straße Am Ostedeich stieß er auf einen grausigen Fund, der ihn sofort die Polizei alarmieren ließ.

Im Gestrüpp auf Ästen und Blättern lagen tatsächlich drei abgetrennte Schafsköpfe! Fotos der beunruhigenden Entdeckung machten die Beamten nun öffentlich.

Wer die Tierköpfe illegal entsorgt hat, ist bislang völlig unklar. Auch aus welchem Grund diese in dem Waldstück abgelegt wurden, ist nicht bekannt.