Wohnungsbrand in Jena: 50.000 Euro Schaden – Katze gerettet

Jena - Am Montagmittag ist es im Jenaer Stadtteil Wenigenjena zu einem Wohnungsbrand gekommen.

Bei einem Wohnungsbrand in Jena-Wenigenjena entstand ein Schaden von mehr als 50.000 Euro. (Symbolfoto) © 123rf/yourapechkin

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer im Küchenbereich aus. Die genaue Ursache ist derzeit noch unklar.



Die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde jedoch die gesamte Wohnung so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist.

Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Personen in der Wohnung. Eine Katze wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und vorsorglich zur Untersuchung zu einem Tierarzt gebracht.