08.05.2025 15:57 Teenager ziehen auf Schulklo an Vape und brechen zusammen: Polizei warnt

In Düren mussten zwei 16 und 17 Jahre alte Schüler stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie an einer E-Zigarette gezogen hatten.

Von Laura Miemczyk

Düren - Nachdem sie an einer Vape gezogen haben, sind zwei 16 und 17 Jahre alte Schüler stationär in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei sprach eine deutliche Warnung aus! Die Jugendlichen hatten sich auf dem Schulklo eine Vape geteilt, wurden daraufhin ohnmächtig und kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten die Teenager sich am Mittwochmorgen gegen 9.40 Uhr auf eine Toilette ihrer Schule an der Euskirchener Straße zurückgezogen und dort gemeinsam eine E-Zigarette inhaliert, woraufhin die beiden plötzlich das Bewusstsein verloren. Die Vape hatten die Schüler demnach von anderen Anwesenden bekommen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Teenager schließlich in eine Klinik, wo sie zur Beobachtung stationär aufgenommen wurden. Polizeimeldungen Aldenhoven - Feuerschlucker setzt Zirkuszelt in Brand: 20 Besucher verletzt, darunter 17 Kinder Die Polizei nahm den Vorfall daher zum Anlass, auf die Gefahren hinzuweisen, die E-Zigaretten verursachen können. Diese würden vor allem von jungen Menschen bevorzugt, da sie als vermeintlich gesündere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten gelten, doch nicht alle Liquids sind unbedenklich! Vor allem bei jungen Menschen erfreuen sich E-Zigaretten großer Beliebtheit. © 123RF/diego_cervo Polizei warnt E-Raucher: Vorsicht vor Liquids unbekannter Herkunft "Einige enthalten berauschende Substanzen mit hoher Toxizität und möglicherweise krebserregender Wirkung", warnten die Beamten und wiesen auch auf illegale Liquids hin, die beispielsweise mit synthetischen Cannabinoiden oder K.-o.-Tropfen versetzt sind und bei Konsum lebensbedrohliche Zustände auslösen könnten. Wer E-Zigaretten raucht, sollte sich daher stets über die Qualität und Herkunft des Liquids informieren. Bei Übelkeit sollten Betroffene darüber hinaus sofort ärztliche Hilfe einholen, riet die Polizei.

