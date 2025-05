Teenies wollen Laden ausrauben, doch das klappt nicht nach Plan

Möser - Das ging nach hinten los: Am Freitag wollte eine Gruppe Jugendlicher ein Geschäft im Jerichower Land ausrauben. Doch eine aufmerksame Mitarbeiterin kam ihnen in die Quere.

In Möser wollten Jugendliche einen Einkaufswagen voller Ware klauen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 13 Uhr waren zwei junge Männer und eine junge Frau in einem Geschäft in der Feldstraße in Möser (Sachsen-Anhalt) einkaufen.

Sie füllten ihren Einkaufswagen bis zum Rand mit Lebensmitteln und Kosmetikartikeln im Wert von fast 1000 Euro, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Die drei wollten den Laden schließlich verlassen, ohne für die Ware zu zahlen. Das fiel einer Mitarbeiterin aber auf und sie schloss schnell die Sperren im Kassenbereich.

Aufgeflogen! Die jungen Gauner rannten daraufhin ohne ihre Beute aus dem Geschäft, wo ihr Fluchtauto wartete.

Die Einsatzkräfte der Polizei konnten den besagten Wagen aber wenig später ausfindig machen. Alle vier Insassen waren zwischen 14 und 24 Jahren alt - und der Polizei bereits bekannt.