Tiefer Schlaf: Bewohner haben nicht gemerkt, dass ihr Haus ausgeraubt wird

Klein Ammensleben - Diebe brachen in Klein Ammensleben ( Sachsen-Anhalt ) in ein Haus ein. Die Bewohner waren vor Ort, bekamen aber nichts mit.

Die Diebe brachen nachts die Eingangstür auf. (Symbolbild) © gorgev/123RF

In der Nacht zum Montag wurde in ein Einfamilienhaus in der Mühlhofstraße eingebrochen.

Die Tat muss zwischen 23 und 5 Uhr passiert sein, so die Polizeiinspektion Magdeburg am heutigen Dienstag.

Die Täter hüpften über eine Hecke auf das Grundstück und brachen die Eingangstür auf. Danach klauten sie zwei Taschen aus der Küche, in denen sich knapp 2500 Euro Bargeld befanden.

Das Kuriose an der Geschichte: Die Bewohner waren während des gesamten Einbruchs zu Hause, merkten aber nichts!

Sie schliefen friedlich, während ihnen ihr gesamtes Bargeld gestohlen wurde.