Tierquälerei aufgedeckt: Mann bei Sex mit Pferd gefilmt

Klötze - Ekel -Aktion in der Altmark: Im Landkreis Salzwedel kamen erschreckende Fälle von Tierquälerei ans Licht. Darunter auch ein Mann, der ein Pferd sexuell missbrauchte.

In der Altmark hat sich ein Mann sexuell an einem Pferd vergangen. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

In den vergangenen Tagen und Wochen kam es zu befremdlichen Vorfällen in und um die Ortschaft Klötze (Sachsen-Anhalt): Pferde wurden plötzlich krank, seltsame Rasierklingen wurden in der Nähe von Koppeln entdeckt.

Wie eine Recherche der Volksstimme ergab, soll es sogar einen Fall von Sodomie gegeben haben.

Eine Polizeisprecherin bestätigte demnach, dass eine Überwachungskamera bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. April an der Oebisfelder Straße einen Mann aufzeichnete, wie er sich "an den Pferden sexuell vergangen" hätte.

Trotz Aufnahme konnte der Tierschänder bisher nicht identifiziert werden. Glücklicherweise ergaben tierärztliche Untersuchungen, dass die Tiere durch den Angriff nicht verletzt worden waren.