Tierschutz-Gruppe besetzt Metzgerei und Schlachthof: Polizei rückt an!

Backnang - Zu einem Großaufgebot von Einsatzkräften ist es am Freitagmorgen vor dem Schlachthaus Kühnle gekommen. Aktivisten der Tierschutzgruppe "Animal Rebellion" belagerten das Gebäude.

Laut der Organisation zählen Schlachthäuser als die "grausamsten Orte" auf der Erde. © Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Die Tierschützer setzen sich dafür ein, dass das Schlachtunternehmen aus ethischen Gründen dauerhaft geschlossen bleiben soll. Kühnle solle hierbei eine Vorbild-Rolle einnehmen und der Tierindustrie "endlich den Rücken kehren".

In einem aktuellen Instagram-Beitrag forderten die Demonstrierenden: "Müssen umgehend alternative Wege einschlagen und auf eine pflanzliche Wirtschaftsweise setzen."

Während des Einsatzes holte die Feuerwehr die Demonstrierenden, die sich sowohl vor als auch auf dem Gebäude niederließen, mithilfe einer Drehleiter vom Dach.

Bereits am Vortag hat es bereits eine Demonstration mit über 70 Teilnehmenden gegeben. Auch hier war die Message klar: "Wer in Zeiten massiven Artensterbens, Hungersnot und Klimakrise noch an ein Fortbestehen der Tierwirtschaft festklammert und Schlachthäuser wiedereröffnet, der hat den Knall nicht gehört."