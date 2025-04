Tiervermarkter soll betrogen haben: Kam falsch deklariertes Fleisch in den Handel?

Stuttgart - Einer der größten deutschen Viehvermarkter steht im Verdacht, die Lieferpapiere von mehr als 1100 Rindern vor deren Einlieferung in Schlachthöfe manipuliert zu haben.

Hunderte Tiere sollen mit falschen Angaben zu den Herkunftsbetrieben in Schlachthöfen gelandet sein. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Angaben der Raiffeisen Viehzentrale (RVZ) sind die Rinder zwischen November 2023 und Januar 2024 "fälschlich als Tiere der Haltungsform 3 (HF 3) deklariert" worden. In der Folge kamen so nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" mutmaßlich mehrere Hundert Tonnen falsch deklariertes Fleisch und falsch deklarierte Wurst in den Handel.

Die Haltungsform ist ein freiwilliges Kennzeichnungssystem für Fleisch und verarbeitete Produkte von Schwein, Rind und Geflügel. Es gibt vier Stufen mit wachsenden Anforderungen an die Haltung der Tiere.

Der Vorfall betreffe die Gesellschaft RVG mit Sitz im Münsterland, die nach der Fusion mit der Viehzentrale Südwest in der RVZ mit Sitz im baden-württembergischen Wolpertshausen aufgegangen sei.

Dem Bericht zufolge deckten Kontrolleure der bundesweit für Qualitätssicherung in der Fleischwirtschaft zuständigen QS Qualität und Sicherheit GmbH die Manipulationen auf.