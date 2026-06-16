Todesdrama im Dachgeschoss: Rettungskräfte finden Leichnam

Neunkirchen - Nach einem Wohnhaus-Brand in Neunkirchen (Kreis Siegen-Wittgenstein) hat die Feuerwehr einen Toten entdeckt.

Für den 58 Jahren alten Bewohner der Dachgeschoss-Wohnung kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Passanten fiel am frühen Morgen Qualm auf, der aus der Dachgeschoss-Wohnung eines Mehrparteien-Hauses kam, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die alarmierten Rettungskräfte drangen bei ihren Löscharbeiten in dem Haus nach oben vor, wo sie den Leichnam fanden.

Zwei Bewohner, die unten wohnten, verließen selbstständig das Gebäude - sie waren durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden, sie blieben unverletzt.

Der Tote war demnach der 58 Jahre alte Bewohner der Dachgeschoss-Wohnung.