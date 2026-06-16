Todesdrama im Dachgeschoss: Rettungskräfte finden Leichnam
Von Wolf-Dietrich von Dewitz
Neunkirchen - Nach einem Wohnhaus-Brand in Neunkirchen (Kreis Siegen-Wittgenstein) hat die Feuerwehr einen Toten entdeckt.
Passanten fiel am frühen Morgen Qualm auf, der aus der Dachgeschoss-Wohnung eines Mehrparteien-Hauses kam, wie die Feuerwehr mitteilte.
Die alarmierten Rettungskräfte drangen bei ihren Löscharbeiten in dem Haus nach oben vor, wo sie den Leichnam fanden.
Zwei Bewohner, die unten wohnten, verließen selbstständig das Gebäude - sie waren durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden, sie blieben unverletzt.
Der Tote war demnach der 58 Jahre alte Bewohner der Dachgeschoss-Wohnung.
Die Kriminalpolizei kam ebenfalls zum Brandort, um die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufzunehmen. Noch sind die Untersuchungen dazu nicht abgeschlossen.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa