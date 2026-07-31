Wacken-Einsatz wegen TikTok-Streich: Zwei Männer bedrohten Festival

Wacken - Am Donnerstagabend fahndete die Polizei in Wacken ( Schleswig-Holstein ) nach zwei Personen und überprüfte ein Auto. Bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag gab die Polizei Entwarnung und weitere Details bekannt.

Die Polizei fahndete nach zwei Personen. © Florian Sprenger

So habe es einen Hinweis wegen eines Beitrags in den Sozialen Medien gegeben, weswegen die Polizei nach zwei Tatverdächtigten fahndete.

Beim Veranstalter habe sich gegen 16.37 Uhr ein Zeuge gemeldet, der eine Nachricht auf TikTok erhalten hatte. In dieser ging es um eine "unschöne Aktion", die im Zusammenhang mit dem Festival angekündigt wurde.

Daraufhin habe die Polizei die Situation bewertet und verschiedene Vorkehrungen getroffen. Dabei hätten sich die Einsatzkräfte ständig mit dem Veranstalter und anderen Sicherheitseinrichtungen ausgetauscht.

Allerdings spitzte sich die Lage dann doch noch etwas zu: Es gab zwei weitere Meldungen auf demselben TikTok-Kanal, in denen eine bestimmte Uhrzeit stand, zu der irgendetwas passieren sollte. Zudem stellten die Polizisten fest, dass sich zwei Personen live auf TikTok aus einem Auto heraus filmten. In diesem Video waren laut Polizei Gegenstände erkennbar, die verdächtig aussahen.

Durch den Livestream konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass sich die Männer in der Nähe aufhielten. Außerdem erkannten sie den Fahrzeugtyp.