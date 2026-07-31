Wacken-Einsatz wegen TikTok-Streich: Zwei Männer bedrohten Festival
Wacken - Am Donnerstagabend fahndete die Polizei in Wacken (Schleswig-Holstein) nach zwei Personen und überprüfte ein Auto. Bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag gab die Polizei Entwarnung und weitere Details bekannt.
So habe es einen Hinweis wegen eines Beitrags in den Sozialen Medien gegeben, weswegen die Polizei nach zwei Tatverdächtigten fahndete.
Beim Veranstalter habe sich gegen 16.37 Uhr ein Zeuge gemeldet, der eine Nachricht auf TikTok erhalten hatte. In dieser ging es um eine "unschöne Aktion", die im Zusammenhang mit dem Festival angekündigt wurde.
Daraufhin habe die Polizei die Situation bewertet und verschiedene Vorkehrungen getroffen. Dabei hätten sich die Einsatzkräfte ständig mit dem Veranstalter und anderen Sicherheitseinrichtungen ausgetauscht.
Allerdings spitzte sich die Lage dann doch noch etwas zu: Es gab zwei weitere Meldungen auf demselben TikTok-Kanal, in denen eine bestimmte Uhrzeit stand, zu der irgendetwas passieren sollte. Zudem stellten die Polizisten fest, dass sich zwei Personen live auf TikTok aus einem Auto heraus filmten. In diesem Video waren laut Polizei Gegenstände erkennbar, die verdächtig aussahen.
Durch den Livestream konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass sich die Männer in der Nähe aufhielten. Außerdem erkannten sie den Fahrzeugtyp.
TikTok-Stream half bei Ermittlungen
Gegen 19.50 Uhr stoppten die Polizisten das Auto und nahmen die Personen in Gewahrsam. Die verdächtigen Gegenstände im Auto wurden durch den Kampfmittelräumdienst untersucht.
Letztendlich stellten sich die Gegenstände als ungefährlich heraus, weswegen zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand.
Dass es sich hier um eine hochgradig unüberlegte Situation von zwei jungen Männern gehandelt hat, denen der Ernst der Situation, glaube ich, gar nicht hinreichend bekannt war", erklärte Frank Matthiesen, Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, habe die Vernehmung der beiden Männer habe später ergeben.
Diese Aktion würde noch eine "Kostenrelevanz nach sich ziehen", erklärte Matthiesen. Trotzdem sei laut aktuellen Erkenntnissen nicht davon auszugehen, dass es tatsächlich zu einer Gefahrensituation hätte kommen können.
Am Mittwoch wurde das Wacken-Festival eröffnet und ist mit 85.000 Besuchern restlos ausverkauft. Das Wacken Open Air gilt als das größte Heavy-Metal-Festival der Welt.
Erstmeldung: 6.58 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.43 Uhr.
Titelfoto: Florian Sprenger