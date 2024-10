Tödlich verletzt! Rentner begibt sich in Aufzugsschacht und wird eingeklemmt

Neckarsulm - Tragödie in Neckarsulm nördlich von Heilbronn: Ein Senior (75) ist verstorben, nachdem er von einem Aufzug eingeklemmt worden ist.

Im Schacht eines Außenaufzugs in Neckarsulm ist ein 75-Jähriger tödlich verletzt worden. (Symbolfoto) © 123RF/ Mraoraor

Wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Heilbronn am heutigen Dienstag mitteilten, ereignete sich der tragische Vorfall in der Damaschkestraße bereits am Freitag, dem 11. Oktober, gegen 8 Uhr.

Nach bisherigen Ermittlungen begab sich der 75-Jährige über eine Tür in den Schacht eines außenliegenden Aufzugs.

Als er sich darin befand, senkte sich die Plattform des Aufzugs nach unten und klemmte den Mann unter sich ein. Dabei wurde er tödlich verletzt und verstarb noch vor Ort.