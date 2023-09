17.09.2023 16:19 Tödliche Attacke in Würzburg: Ein 28-Jähriger stirbt, zwei Männer sind schwer verletzt

In der Innenstadt von Würzburg kam es am Sonntagmorgen zu einer tödlichen Attacke: Die Polizei in Unterfranken hat einen Verdächtigen festgenommen.

Von Florian Gürtler

Würzburg - Ein Mann ist tot, zwei weitere Männer erlitten schwere Schnitt- und Stichverletzungen: In der Innenstadt von Würzburg kam es zu einer tödlichen Attacke - die Polizei in Unterfranken hat einen 22-Jährigen unweit des Tatorts als dringend Tatverdächtigen festgenommen. Nach einer Attacke mit einem Toten und zwei Schwerverletzten in der Würzburger City sicherte die Polizei am Sonntagmorgen aufwendig Spuren am Tatort in der Haugerpfarrgasse. © NEWS5/Höfig Die Gewalt-Eskalation ereignete sich in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags im Bereich der Haugerpfarrgasse, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Die Tat ereignete sich vor der Diskothek "Studio", wie ein Sprecher des Tanzclubs bestätigte. Laut Polizei kam es gegen 5.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen eine Gruppe von drei Männern und einem 22 Jahre alten Mann. Diese eskalierte zu einem Kampf. Dabei soll der Verdächtige seinen drei Kontrahenten schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Nach der Bluttat floh der 22-Jährige vom Tatort, die drei Verwundeten blieben zurück. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die Männer. Polizeimeldungen 88-Jähriger fährt radelnden Jungen an und verletzt ihn schwer Für einen 28-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er erlag "trotz medizinischer Notversorgung durch den Rettungsdienst seinen Verletzungen in einem Krankenhaus", wie ein Polizeisprecher erklärte. Die beiden anderen Schwerverletzten wurden ebenfalls in nahe liegende Kliniken gebracht. Die Polizei fahndete unterdessen nach dem Täter. Tödlicher Angriff in der Innenstadt von Würzburg: Polizei sucht dringend Zeugen! Unweit des Tatorts stießen die Beamten auf den 22-Jährigen, der sich bei dem vorangegangenen Kampf ebenfalls leichte Verletzungen zugezogen hatte. Der Verdächtige wurde umgehend festgenommen. Die Ermittlungen der Würzburger Kriminalpolizei dauern an. Der 22-Jährige soll am morgigen Montag einem Ermittlungsrichter "zur Prüfung der Untersuchungshaft" vorgeführt werden. Etwaige Zeugen der Bluttat in der Würzburger Innenstadt werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09314571732 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: NEWS5/Höfig