Tödliche Tragödie auf Sportplatz: Fußballtor erschlägt Siebenjährigen

Erlangen - Am Samstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr auf einem Sportplatz in Mittelfranken zu einem tragischen Unfall . Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein Fußballtor um und begrub einen Siebenjährigen unter sich.

Das Fußballtor kippte plötzlich um. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Das Kind wurde lebensgefährlich verletzt und starb wenig später.

Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge noch vor dem Spielbeginn auf einem Sportplatz im Erlanger Gemeindeteil Bruck. Dort sei das Tor ins Kippen geraten und schlussendlich umgestürzt.

Der Junge kam am Nachmittag noch in ein Krankenhaus, wo es später seinen schweren Verletzungen erlag.

Den Angaben zufolge hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und untersucht die genaue Unfallursache.