Aufpassen: Erneut Straftäter aus Psychiatrie in Emmendingen entflohen

Emmendingen - Die Fälle häufen sich: Erneut ist ein Straftäter aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen entflohen.

Der 34-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt und sollte abgeschoben werden. © Bildmontage: Sina Schuldt/dpa, Polizeipräsidium Offenburg

Der 34-jährige Ahmed H. war am 1. Mai nicht von einem genehmigten Freigang zurückgekehrt, wie die Polizei Offenburg mitteilte. Demnach war der Gesuchte wegen gefährlicher Körperverletzung zur Unterbringung in der Klinik verurteilt worden.

Die Ermittler gehen laut Fahndung davon aus, dass der Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit sich durch die Flucht einer anstehenden Abschiebung entziehen möchte. Möglicherweise habe er sich ins benachbarte Ausland abgesetzt.

Der Gesuchte ist den Angaben zufolge 1,77 Meter groß, schlank und schwarzhaarig. Zuletzt soll er eine beige Sporthose sowie eine beige Sportjacke, ein helles T-Shirt, helle Turnschuhe und einen Dreitagebart getragen haben.

Hinweise sollen der Polizei Offenburg unter der Rufnummer +49 781 21 2820 gemeldet werden.