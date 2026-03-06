Tödlicher Motorradunfall bei Triptis: 21-Jähriger stirbt nach Kollision

L1087/Triptis-Miesitz - Bei einem schweren Unfall auf der L1087 zwischen Triptis und Miesitz ist am Donnerstagnachmittag ein 21-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer verstarb am Donnerstag nach einer Kollision mit einem Auto noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 16.40 Uhr mit seinem Motorrad aus Richtung Triptis in Richtung Miesitz unterwegs.

Zur selben Zeit wollte ein 64-jähriger Autofahrer von der B281 auf die Landesstraße auffahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad.

Der 21-Jährige stürzte und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.