Tödlicher Motorradunfall bei Triptis: 21-Jähriger stirbt nach Kollision
L1087/Triptis-Miesitz - Bei einem schweren Unfall auf der L1087 zwischen Triptis und Miesitz ist am Donnerstagnachmittag ein 21-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.
Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 16.40 Uhr mit seinem Motorrad aus Richtung Triptis in Richtung Miesitz unterwegs.
Zur selben Zeit wollte ein 64-jähriger Autofahrer von der B281 auf die Landesstraße auffahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad.
Der 21-Jährige stürzte und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle.
Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Die Landesstraße blieb für rund drei Stunden voll gesperrt, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa