Reißverschluss-Falle im Bad: Polizistin befreit 10-jähriges Mädchen aus misslicher Lage

Bad Bergzabern - Mädchen in Jacken-Falle! Ein kurioser Einsatz hat die Polizei am Donnerstagabend im rheinland-pfälzischen Bad Bergzabern beschäftigt.

Das 10-jährige Mädchen hatte sich in der Toilette einer Jugendherberge selbst in eine missliche Lage manövriert. (Symbolbild) © 123rf/sdfqwe7

Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 21.30 Uhr alarmiert, weil sich in einer Jugendherberge ein 10-jähriges Mädchen im Badezimmer eingeschlossen hatte und nicht mehr herauskam.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass kein klassischer Schlüssel- oder Schlossdefekt vorlag.

Stattdessen hatte sich die Jacke des Kindes unglücklich mit ihrem Reißverschluss in der Tür eingeklemmt.

Dadurch wurde die Tür so verbogen, dass sie sich weder von innen noch von außen öffnen ließ. Das Mädchen saß damit unfreiwillig fest.

Für die Lösung sorgte schließlich eine Polizistin. Diese öffnete die blockierte Tür mit einem gezielten Tritt. Die improvisierte Türöffnungsmethode zeigte Wirkung, die Tür gab nach und das Mädchen konnte unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit werden.