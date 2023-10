Tödlicher Nachbarschaftsstreit in Heidenheim: So lange wird der Täter weggesperrt!

Das Opfer wurde von seinem Nachbarn getötet. © onw-images / Markus Brandhuber

Das Landgericht Ellwangen sah es als erwiesen an, dass der Mann seinen Nachbarn Mitte März in Heidenheim heimtückisch getötet hat, wie ein Gerichtssprecher nach der Urteilsverkündung am heutigen Mittwoch mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt alkoholisiert gewesen sei, sei die Kammer von verminderter Schuldfähigkeit ausgegangen und habe deshalb keine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt, so der Sprecher weiter.

Das Gericht habe die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Vorher seien aber sechs Jahre und acht Monate Haft zu vollziehen.

Laut dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte nachts in das Apartment seines Nachbarn eingedrungen sein. Dort soll er mit einem Kantholz, Schlägen, Tritten und einem Wäscheständer auf den zunächst schlafenden Mann losgegangen sein.