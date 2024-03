31.03.2024 15:30 13.378 Großeinsatz in Niedersachsen: Beamtin angeschossen – Angreifer tot

Großeinsatz in Niedersachsen: In Nienburg sollen am Samstagvormittag Schüsse gefallen sein. Eine Person sei dabei ums Leben gekommen.

Von Juliane Bonkowski

Nienburg - Großeinsatz in Niedersachsen: In Nienburg sind am Samstagvormittag Schüsse gefallen. Ein Mann (†46) ist dabei ums Leben gekommen. Die Polizei war am Samstag in Nienburg im Großeinsatz: Ein Mann (†46), der die Beamten angegriffen hatte, wurde erschossen. © Nonstopnews Wie die Polizei mitteilte, sei es zu dem Einsatz in der Friedrichstraße gekommen, nachdem der 46-Jährige kurz vor 10 Uhr am Vormittag seine Freundin mit einem Messer bedroht hatte. "Diese konnte fliehen und die Polizei verständigen", so die Behörde weiter. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, sei der Mann deren Aufforderungen nicht nachgekommen und griff sie sogar mit dem Messer an. Daraufhin gaben eingesetzte Polizisten mehrere Schüsse ab, durch die der Verdächtige tödlich verletzt wurde. Polizeimeldungen Sabotage in Waldseilgarten: Sicherheitstrainerin stürzt in die Tiefe Erste Informationen, wonach ein Polizist erschossen worden sei, bestätigten sich nicht. Eine Beamtin sei aber angeschossen und schwer verletzt worden – sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Außerdem erlitt auch ein Polizeihund Verletzungen.

Das Gebiet rund um den Tatort wurde abgesperrt. Die Gegend rund um den Tatort wurde abgesperrt. © Moritz Frankenberg/dpa Die weiteren Hintergründe sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Erstmeldung von 12.51 Uhr, aktualisiert um 14.29 Uhr

Titelfoto: Nonstopnews