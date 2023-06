Tödlicher Streit: Mann nach Messerattacke festgenommen

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es in der Nacht zu Dienstag gegen 1.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Gibitzenhofstraße zum Streit.

Alarmierte Polizisten und Kräfte des Rettungsdiensts entdeckten vor Ort einen schwer verletzten Mann mit einer Stichwunde im Oberkörper.

Trotz sofortiger Reanimation konnte der Notarzt den 47-jährigen Mann nicht retten: Er erlag noch am Tatort seiner schweren Verletzung.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich das Opfer zuvor mit einem alkoholisierten 58-Jährigen gestritten. Nachdem der 58-Jährige nach der Auseinandersetzung zunächst die Wohnung verlassen hatte, kehrte er gegen halb zwei zurück und attackierte den 47-Jährigen dann mit einem Messer.

Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm noch in den Nachtstunden die weiteren Ermittlungen am Tatort. Der 58-Jährige wurde vorläufig festgenommen.