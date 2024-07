16.07.2024 15:24 Tödlicher Stromschlag: Mann (†21) stirbt bei Arbeitsunfall in Nordhessen

Ein Mitarbeiter (†21) einer Elektrofirma ist am gestrigen Montag bei Arbeiten am Stromnetz eines Unternehmens in Melsungen an einem Stromschlag gestorben.

Von Marc Thomé

Melsungen - Ein 21 Jahre alter Mann ist am gestrigen Montag bei einem Arbeitsunfall im nordhessischen Melsungen ums Leben gekommen. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb der 21-Jährige noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa Der Mann hatte bei Arbeiten am Stromnetz auf dem Gelände einer Firma im Melsunger Industriegebiet einen tödlichen Stromschlag erlitten. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, war der 21-Jährige im Auftrag einer externen Elektrofirma gegen Mittag auf dem Betriebsgelände gewesen, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Stromschlag kam. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsversuche starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kurz zuvor passierte auf demselben Firmengelände ein weiterer Arbeitsunfall Nur wenige Minuten zuvor hatte es laut dem Sprecher auf demselben Firmengelände einen weiteren Arbeitsunfall gegeben, bei dem sich ein 62 Jahre alter Mann bei Verladearbeiten so schwere Verletzungen am Rücken zugezogen hatte, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Sicherungsbalken eines Lastwagens hatte sich aus der Verankerung gelöst und den 62-Jährigen getroffen.

