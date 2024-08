Tödlicher Verkehrsunfall auf der A38: Fahrer stirbt nach Kollision mit Geländer

Rettungskräfte versuchten sofort, den verunglückten Fahrer zu reanimieren - blieben aber erfolglos. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Gegen 2 Uhr war ein Auto in Fahrtrichtung Göttingen zwischen der Raststätte Rohnetal und der Anschlussstelle Allstedt unterwegs, wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) mitteilt.

Aus noch unbekannten Gründen kam es von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Als es in der Böschung zum Stehen kam, waren die Insassen bereits schwer verletzt.

Trotz sofortiger Maßnahmen zur Wiederbelebung starb der 61-jährige Fahrer noch vor Ort.

Der 42-jährige Beifahrer, der ebenfalls aus dem Kyffhäuserkreis in Thüringen stammt, befindet sich aktuell in einem kritischen Zustand. Seine schweren Verletzungen werden in einem Krankenhaus in Halle behandelt.

Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte und in welcher Höhe der Sachschaden liegt, ist noch unklar.