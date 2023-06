Tot auf den Gleisen gefunden: Wer kennt diesen jungen Mann?

Wer kennt diesen Mann? Der Verstorbene wurde im Februar auf den Gleisen unweit eines Einkaufszentrums in Berlin-Marzahn gefunden. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut Informationen des Landeskriminalamts (LKA) wurde der bislang unbekannte Tote am 21. Februar dieses Jahres auf den Gleisanlagen an der Märkischen Spitze 11 in Marzahn gefunden. In unmittelbarer Nähe befinden sich die dortigen Einkaufszentren.

Bislang konnte die Identität des Verstorbenen nicht ermittelt werden. Mit der Veröffentlichung von Bildmaterial hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der junge Mann wird wie folgt beschrieben:

zwischen 18 und 30 Jahre alt

circa 1,67 Meter bis 1,72 Meter groß

dunkelblondes, circa drei Zentimeter langes Kopfhaar

wahrscheinlich eine kieferorthopädische Behandlung im Jugendalter

schwarze, leicht wattierte Jacke der Marke "TEDI", Größe S

weinrotes Sweatshirt, Größe S, Aufschrift: "strong big lion"

weißes T-Shirt mit Aufschrift "WIN", in weißer Schrift auf blauem Kreis

dunkle, halbhohe Schnürstiefeletten der Marke "Uncle Sam", Größe 40

dunkle Strickmütze mit kleinem grünblauen Emblem

Armbanduhr der Marke YOLAKO

Die Ermittler der Polizei fragen: