Tote Person in ausgebrannter Wohnung entdeckt

Hannover – Eine schlimme Entdeckung haben Einsatzkräfte am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand im Stadtteil Linden-Nord gemacht. Nach der Löschung des Brandes fanden diese eine leblose Person in den Wohnräumen, für die jede Hilfe zu spät kam.

Die Polizei schätzt den Sachschaden der ausgebrannten Wohnung auf rund 50.000 Euro. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe ein Nachbar gegen 23.55 Uhr den Rauch im Treppenhaus bemerkt und die Feuerwehr informiert. In der Comeniusstraße in Linden-Nord brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt und löschte den Brand. Bei der gefundenen toten Person soll es sich um den 85 Jahre alten Mieter der Wohnung handeln.

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Durch das Feuer wurde die Wohnung teilweise zerstört, so die Feuerwehr. Zudem sollen Schäden durch Rußablagerungen entstanden sein.