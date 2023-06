04.06.2023 18:53 Toter (†65) in Gartenanlage gefunden: Starb er eines natürlichen Todes?

In einer Gartenanlage in Teutschenthal ist am Sonntagvormittag ein 65-Jähriger leblos aufgefunden worden.

Von Eric Mittmann

Teutschenthal - Tragischer Fund in einer Gartenanlage in Teutschenthal (Saalekreis). Die Polizei versucht nun, die Ursache für den Tod des Mannes herauszufinden. (Symbolbild) © bwylezich/123RF In der Anlage ist am Sonntagvormittag ein 65-Jähriger leblos entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Neben Kriminalisten kam bereits am Sonntag auch eine Rechtsmedizinerin zum Einsatz. Hinweise auf ein Fremdverschulden würden den ersten Erkenntnissen zufolge nicht vorliegen, hieß es. Die Polizei hat bereits ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden informiert. Ob eine Obduktion erfolgt, werde zeitnah entschieden.

