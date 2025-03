Toter bei Feier in Parsberg: Polizei wendet sich an Gäste

Ein Polizist befragt einen Autofahrer nach dem tödlichen Streit im oberpfälzischen Parsberg. © Armin Weigel/dpa

Sie sollten mögliches Bild- oder Videomaterial zum Tatgeschehen zur Verfügung stellen, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit und veröffentlichte zum Hochladen von Material einen Link: https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de/.



Bei Feierlichkeiten in Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) anlässlich eines kurdischen Kulturfestes waren am vergangenen Sonntag mehrere Personen in Streit geraten.

Ein 39-Jähriger wurde bei der Auseinandersetzung mit einem Messer tödlich verletzt. Ein 43-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen. Nach Angaben vom Montag wurde der Mann wegen Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft genommen.

An dem Fest hatten laut Polizei rund 500 Menschen teilgenommen.