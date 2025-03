Messerangriff bei Fest: Mann nach Streit erstochen, Tatverdächtiger in U-Haft

Bei einem kurdischen Fest im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz kam es in Bayern am Sonntag zu einem Messerangriff. Das Opfer verstarb in einer Klinik.

Von Jan Höfling, Benedikt Zinsmeister, Marco Schimpfhauser

Parsberg - Bei einem kurdischen Fest im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist es am Sonntag in Bayern zu einem Messerangriff gekommen. Der mutmaßliche Täter (43) sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Montag.

Bei einem kurdischen Fest im Landkreis Neumarkt ist in Parsberg ein Mensch durch Messerstiche ums Leben gekommen. © vifogra Gegen ihn wird wegen Verdacht auf Totschlag ermittelt. Er habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Mindestens eine Person habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten, hieß es anfangs. Diese sei mit einem Hubschrauber abtransportiert worden. Kurz darauf gab Polizeisprecher Michael Zaschka gegenüber Medienvertretern bekannt, dass das 39-jährige Opfer gestorben sei. Der Attacke soll ein Streit unter zwei Männern vorausgegangen sein. Tatwaffe soll ein Messer gewesen sein. Messerattacke Zeuge entdeckt blutverschmierten Mann mit Messer: Wo ist das Opfer? Weitere Details dazu liegen bislang noch nicht vor, der Tatverdächtige ist syrischer Staatsangehöriger. Die Polizei hielt sich mit Informationen zurück, da sich die Lage vor Ort zunächst sehr unübersichtlich darstellte, wie Reporter am Nachmittag mitteilten. Ein Großaufgebot aus Rettungskräften, Polizei und Feuerwehr war auf der Freifläche, auf der das mit mehr als 500 Menschen sehr gut besuchte Fest im Freistaat stattfand, im Einsatz. "Selbstverständlich werden bei so einem Delikt alle Geschütze aufgefahren und alle notwendigen Maßnahmen getroffen", erklärte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Die Beamten bitten sämtliche Gäste der Veranstaltung darum, mögliches Bild- oder auch Videomaterial im Zusammenhang mit der Tat an die Ermittler weiterzugeben.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. © vifogra

Tödliche Messerattacke in Parsberg: Hunderte Gäste als Zeugen vermerkt, Polizei muss priorisieren